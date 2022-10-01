فرنسا تبدي استعدادا لتعزيز العلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان

شفق نيوز / بحث رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز العلاقات بين الطرفين، وفيما ابدى شكره لفرنسا لدعمها كوردستان في الأيام "العصيبة"، اكد المسؤول الفرنسي استعداد بلاده للتعاون مع الاقليم في المجالين الأمني والدفاعي.

وقالت رئاسة حكومة اقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم السبت، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي (سينات) السيناتور كريستيان كامبون، وشهد اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات بشأن الوضع العام في العراق والمنطقة، كما ناقش الجانبان آفاق تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا".

وعبّر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي عن "سعادته بزيارة إقليم كوردستان مجدداً"، مشيرا إلى أنه "يلاحظ في كل زيارة يقوم بها إلى أربيل والإقليم إعماراً وتطوراً لافتاً للنظر".

وأبدى كامبون "استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان، ولا سيما في مجال التنسيق الأمني والدفاعي، كذلك سلّم رئيس حكومة إقليم كوردستان وسام الشرف من مجلس الشيوخ الفرنسي".

من جهته وجه رئيس حكومة الاقليم "شكره إلى فرنسا، حكومة وشعباً، على ما قدمته لشعب كوردستان من دعم وإسناد في الأيام العصيبة"، مجددا رغبة إقليم كوردستان في "الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا".

وتابع البيان أن "الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وأهمية حل المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، واحترام الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، شغلت محاور أخرى من اللقاء الذي حضره القنصل العام الفرنسي لدى إقليم كوردستان أوليفييه ديكوتيني".