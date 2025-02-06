فرق متخصصة تفتح طريقاً أغلقته الثلوج في دهوك (صور وفيديوات)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صيانة الطرق في دهوك، يوم الخميس، عن قيام فرقها بتنظيف الطريق المودي إلى معبر سرزير الحدودي مع تركيا ضمن ناحية كاني ماصي شمالي المحافظة، بعد أن أغلقته الثلوج الكثيفة.

وقال مسؤول الإعلام في الدائرة كمال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق إزالة الثلوج باشرت عملها في ساعات الصباح الباكر هذا اليوم وتمكنت من إعادة فتح الطريق بعد أن غطته الثلوج التي بلغ سمكها نحو 10 سنتيمترات".

وأضاف أن "هناك توقعات باستمرار تساقط الثلوج في المنطقة خلال الساعات المقبلة"، مؤكداً أن "الدائرة أكملت جميع الاستعدادات اللازمة لضمان بقاء الطرق سالكة والتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ نتيجة الظروف الجوية".