فرق طبية جوالة تعالج المصابين بكورونا في إقليم كوردستان داخل المنازل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية يوم الاحد إنطلاق خدمة علاج المصابين بفيروس كورونا داخل منازلهم في اقليم كوردستان.

وترعى شركة "فاستلنك" للإتصالات هذا المشروع بينما تكفلت منظمة "كاي" بتنفيذه، بحسب مدير صحة السليمانية الدكتور صباح هورامي.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع ممثلين عن الشركة والمنظمة وحضرته وكالة شفق نيوز، ان ثمانية فرق طبية ستبدأ إعتباراً من اليوم نشاطاتها، مردفا بالقول ان تلك الفرق بإستطاعتها زيارة 80 مصابا بالفيروس ممن يتلقون العلاج في المنازل.

ونوه الى ان هذه النشطات الطبية ستقدم خدمات جمة الى المصابين الذين يتعالجون في منازلهم في السليمانية، مبينا ان هذه النشاطات لا تقتصر على السليمانية وحدها بل تشمل ادارة منطقة كرميان ومحافظة حلبجة وادارة منطقة رابرين، وقد تم البدء بها فعلا في باقي محافظات الاقليم الأخرى.

واعرب الدكتور هورامي عن أمله بأن يلتزم السكان بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بكورونا، مؤكدا ان اولئك المصابين بالفيروس الذين لا يستطيعون الذهاب الى المستشفيات يمكنهم تلقي العلاج عبر هذه الخدمة.