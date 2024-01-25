فرق إزالة الثلوج تواصل تأمين الطرق في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان بحكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن استنفار فرقها لإصلاح وحماية الطرق لإزالة الثلوج التي تراكمت على الطرق الرئيسية في مختلف مناطق الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها باشرت بإزالة الثلوج من الطرق الرئيسية في إدارة سوران، ومنها الطريق الرئيسي جومان-حاج عمران في ناحية حاج عمران التابعة لقضاء جومان، وطرق سوران-سيدكان في قضاء سيدكان، وطريق شيروان مزن-سيلكي في قضاء ميركه سور.

وكان خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، قد توقع اليوم الخميس، أن تتساقط الثلوج على المناطق الجبلية في إقليم كوردستان طوال أيام الأسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز، إن الثلوج ستكون حاضرة مساء السبت وصباح الاحد في مركز مدينة السليمانية يصاحبها أجواء شديدة البرودة، مع استمرار فرص الأمطار طوال الأسبوع والثلوج على الجبال كذلك.