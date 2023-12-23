فرق إزالة الثلوج تفتح الشوارع الرئيسة بناحية "كاني ماسي" الحدودية بدهوك

شفق نيوز/ بدأت فرق إزالة الثلوج أعمالها في ناحية "كاني ماسي" الحدودية بمحافظة دهوك، اليوم السبت، إثر تساقط كميات كبيرة من الثلوج في المنطقة.

وقال الناشط والصحفي ربير دريشكي، لوكالة شفق نيوز، إن "بلدية (كاني ماسي) قامت منذ ساعات الصباح الباكر بتنظيف الثلوج عن الشوارع الرئيسة، بما في ذلك طريق معبر (سرزير) الحدودي مع تركيا".

وفيما يتعلق بنسبة تساقط الثلوج، أكد دريشكي أن "النسبة وصلت إلى 10 سنتيمترات".

من جانبه قال كمال محمد شريف الإعلامي في دائرة صيانة الطرق في دهوك ان فرق الإزالة قامت اليوم بتنظيف طريق جبل كارة المطل على قضاء العمادية شمال دهوك"، مبيناً أن "نسبة تساقط الثلوج بلغت 45 سنتيمترا".