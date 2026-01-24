فرق بارزاني الخيرية تواصل إغاثة نازحي روج آفا (صور)

شفق نيوز- دهوك

أكد مدير مكتب دهوك لمنظمة بارزاني الخيرية عبدالوحيد أمين، يوم السبت، أن فرق المنظمة تواصل لليوم الرابع على التوالي تنفيذ أعمالها الإنسانية داخل الأراضي السورية.

وقال أمين، لوكالة شفق نيوز، إن الفرق تعمل حالياً في 12 موقعاً مختلفاً ضمن مناطق القامشلي وديريك وعامودا، مع الاستمرار في إيصال المساعدات إلى العائلات النازحة.

وأضاف أن "أعداداً كبيرة من النازحين يتواجدون حالياً في المساجد والمدارس والمباني الهيكلية المتروكة، ويعيشون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة في ظل نقص حاد في أبسط مقومات الحياة"، مؤكداً أن "المعاناة تشمل جميع الفئات، ولا سيما الأطفال وكبار السن".

وأشار أمين، إلى أن "منظمة بارزاني الخيرية مستمرة في تقديم الدعم والمساندة للنازحين، وأن المساعدات الإنسانية ستتواصل عبر الفرق الميدانية بدعم قادم من إقليم كوردستان العراق وبالتنسيق مع الشركاء".

وتابع قائلاً إن "المساعدات المقدمة تشمل الخيام والمواد الغذائية والصحية، إضافة إلى فرق طبية تضم أطباء وسيارات إسعاف"، موضحاً أن "الفرق تواصل زياراتها لمختلف المواقع لتقديم الأدوية والإسعافات الأولية، وأن العمل الإنساني سيستمر في جميع مدن روج آفا".

هذا وأعلن أطباء متطوعون في مدينة السليمانية، في وقت سابق من اليوم السبت، دعمهم لمنطقة روجآفا كوردستان في سوريا من الناحية الصحية، مطالبين حكومة إقليم كوردستان العراق بتقديم المساندة اللازمة لافتتاح مركز أو مخيم صحي على معبر سيمالكا الحدودي، بهدف تقديم الخدمات الطبية لمواطني روجآفا.