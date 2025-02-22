فرق الصيانة تفتح طرق دهوك المقطوعة بالثلوج.. صور وفيديو
شفق نيوز/ أفادت دائرة صيانة الطرق في دهوك، يوم السبت، بأن فرق إزالة الثلوج نجحت في فتح جميع الطرق الرئيسة والفرعية بالمحافظة، بعد أن شهدت تساقطا كثيفا للثلوج.
وقال المسؤول الإعلامي في الدائرة كمال محمد شريف، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق ازالة الثلوج قامت اليوم بفتح طريق جبل كارة الذي يمتد لمسافة 16 كيلومترا حيث وصل سمك الثلوج إلى أكثر من 70 سنتيمترا".
وأضاف أنه "تم أيضاََ فتح الطرق الرئيسة بين مدينة دهوك وناحية كاني ماصي الحدودية، بما في ذلك القُرى المحيطة بها حيث وصل سمك الثلوج الى أكثر من 60 سنتيمترا، كما تم فتح الطريق الرئيسي بين مدينة دهوك وقضاء العمادية".
يشار إلى أن محافظة دهوك شهدت موجة من الأمطار والثلوج قبل يومين مما أدى إلى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في المنطقة.