فرق الصيانة تفتح طرق دهوك المقطوعة بالثلوج.. صور وفيديو

شفق نيوز/ أفادت دائرة صيانة الطرق في دهوك، يوم السبت، بأن فرق إزالة الثلوج نجحت في فتح جميع الطرق الرئيسة والفرعية بالمحافظة، بعد أن شهدت تساقطا كثيفا للثلوج.

وقال المسؤول الإعلامي في الدائرة كمال محمد شريف، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق ازالة الثلوج قامت اليوم بفتح طريق جبل كارة الذي يمتد لمسافة 16 كيلومترا حيث وصل سمك الثلوج إلى أكثر من 70 سنتيمترا".

وأضاف أنه "تم أيضاََ فتح الطرق الرئيسة بين مدينة دهوك وناحية كاني ماصي الحدودية، بما في ذلك القُرى المحيطة بها حيث وصل سمك الثلوج الى أكثر من 60 سنتيمترا، كما تم فتح الطريق الرئيسي بين مدينة دهوك وقضاء العمادية".

يشار إلى أن محافظة دهوك شهدت موجة من الأمطار والثلوج قبل يومين مما أدى إلى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في المنطقة.