فرق البيئة في إقليم كوردستان تقصد السائحين في أيام نوروز لهذا الغرض

شفق نيوز/ أكدت هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان يوم السبت أن الحفاظ على البيئة يحتاج إلى تنسيق مشترك مع المؤسسات الحكومية والمنظمات التي تُعنى بهذا المجال، مشيرة إلى أنها قامت بهذا التنسيق لحماية البيئة خلال أيام أعياد نوروز.

وقال رئيس الهيئة عبد الرحمن صديق في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "لتنمية الوعي في مجال حماية البيئة نسقنا مع دوائر السياحة و وزارة الأوقاف ومراكز البيئة ووسائل الإعلام".

وأضاف أن تعاون الجميع في خدمة البيئة سيخلق فارقا في هذا الاطار وقد بات حديث اليوم، والمواطنون يتناولون هذا الموضوع بشكل متواصل، مؤكدا أنه واضافة الى المؤسسات الحكومية هناك 220 منظمة معنية بالبيئة في كوردستان، وبصمتها واضحة وفقا للنشاطات التي تمارسها.

من جهته قال لقمان شيرواني رئيس دائرة التوعية البيئية التابعة للهيئة خلال المؤتمر إن فرق البيئة التابعة للهيئة ستقصد السائحين لتوزيع منشورات توعوية إضافة إلى أكياس لرمي النفايات فيها مع منع حرق الإطارات المستعملة والمواد البلاستيكية مع القيام بحملات تنظيف، ومنع الفوضى والازدحامات عند الذهاب الى التنزه وحماية السائحين من التوجه إلى الأماكن التي يُشك أنها مزروعة بالألغام أو تحتوي على متفجرات اضافة الى منع قطع الأشجار والنباتات، ومنع اتساخ عيون المياه ومجاري الأنهر.