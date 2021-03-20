سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فرق البيئة في إقليم كوردستان تقصد السائحين في أيام نوروز لهذا الغرض

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-20T10:03:05+0000
فرق البيئة في إقليم كوردستان تقصد السائحين في أيام نوروز لهذا الغرض

شفق نيوز/ أكدت هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان يوم السبت أن الحفاظ على البيئة يحتاج إلى تنسيق مشترك مع المؤسسات الحكومية والمنظمات التي تُعنى بهذا المجال، مشيرة إلى أنها قامت بهذا التنسيق لحماية البيئة خلال أيام أعياد نوروز.

وقال رئيس الهيئة عبد الرحمن صديق في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "لتنمية الوعي في مجال حماية البيئة نسقنا مع دوائر السياحة و وزارة الأوقاف ومراكز البيئة ووسائل الإعلام".

وأضاف أن تعاون الجميع في خدمة البيئة سيخلق فارقا في هذا الاطار وقد بات حديث اليوم، والمواطنون يتناولون هذا الموضوع بشكل متواصل، مؤكدا أنه واضافة الى المؤسسات الحكومية هناك 220 منظمة معنية بالبيئة في كوردستان، وبصمتها واضحة وفقا للنشاطات التي تمارسها.

من جهته قال لقمان شيرواني رئيس دائرة التوعية البيئية التابعة للهيئة خلال المؤتمر إن فرق البيئة التابعة للهيئة ستقصد السائحين لتوزيع منشورات توعوية إضافة إلى أكياس لرمي النفايات فيها مع منع حرق الإطارات المستعملة والمواد البلاستيكية مع القيام بحملات تنظيف، ومنع الفوضى والازدحامات عند الذهاب الى التنزه وحماية السائحين من التوجه إلى الأماكن التي يُشك أنها مزروعة بالألغام أو تحتوي على متفجرات اضافة الى منع قطع الأشجار والنباتات، ومنع اتساخ عيون المياه ومجاري الأنهر.

related

الحرائق تلتهم أكثر من مليون دونم من الغابات في الاقليم وجهة رسمية تطالب بمحكمة خاصة

Date: 2021-01-21 09:23:37
الحرائق تلتهم أكثر من مليون دونم من الغابات في الاقليم وجهة رسمية تطالب بمحكمة خاصة

أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في إقليم كوردستان خلال أيام نوروز

Date: 2021-03-20 07:06:01
أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في إقليم كوردستان خلال أيام نوروز

حكومة اقليم كوردستان تتخذ قرارات لمواجهة ارتفاع اسعار البيض وتوجه وفدا لبغداد

Date: 2019-06-26 13:43:41
حكومة اقليم كوردستان تتخذ قرارات لمواجهة ارتفاع اسعار البيض وتوجه وفدا لبغداد

غرق قارب يقلّ 80 مهاجرا بينهم من اقليم كوردستان

Date: 2020-09-16 09:14:37
غرق قارب يقلّ 80 مهاجرا بينهم من اقليم كوردستان

تركيا تعيد اكثر من 50 مهاجرا الى اقليم كوردستان

Date: 2019-07-27 13:02:49
تركيا تعيد اكثر من 50 مهاجرا الى اقليم كوردستان

إيران تعلن استئناف النشاط بسوق حدودية مع اقليم كوردستان

Date: 2020-08-19 10:59:44
إيران تعلن استئناف النشاط بسوق حدودية مع اقليم كوردستان

كوردستان تستثني دوائر من قطع الكهرباء

Date: 2019-12-01 11:44:28
كوردستان تستثني دوائر من قطع الكهرباء

وزارة تربية اقليم كوردستان تصدر قرارات جديدة تخص الامتحانات الوزارية

Date: 2020-07-07 12:36:10
وزارة تربية اقليم كوردستان تصدر قرارات جديدة تخص الامتحانات الوزارية