فرض مخالفات على مرشحين للانتخابات في دهوك

شفق نيوز/ أعلن مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، فرض ثلاث مخالفات على مرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة المقررة في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال مدير المكتب خالد عباس لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب دهوك سجل ثلاث مخالفات لمرشحين في الانتخابات".

وأوضح أن "المخالفات تضمنت وضع بوسترات في اماكن غير قانونية، وستفرض عليهم غرامات تصل ما بين 250 الف دينار الى مليون دينار كحد اقصى".

وأشار عباس إلى أن "المفوضية وجهت انذارا سابقا لمرشحين لازالة بوسترات من اماكن غير مرخصة قانونيا، الا ان ثلاثة مرشحين لم يلتزموا بتعديل المخالفة".

وكانت بلدية دهوك قد رفعت شكاوى الى المفوضية عن مخالفات لمرشحين في المحافظة.