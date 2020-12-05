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فرض حظر جزئي على كامل شمال شرق سوريا اعتباراً من الغد

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-05T12:41:41+0000
فرض حظر جزئي على كامل شمال شرق سوريا اعتباراً من الغد

شفق نيوز/ تعتزم الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، فرض حظر كامل على كافة المدن والقرى، اعتباراً من يوم غد الأحد، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت مسؤولة في هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية لوكالة شفق نيوز، إن الحظر الكلي الذي كان مفروضاً منذ عشرة 10 أيام على مدينتي القامشلي والحسكة إضافة إلى الطبقة والرقة سيتم رفعه غداً الأحد، على أن يتم تطبيق الحظر الجزئي لمدة 15 يوماً في تلك المدن وكافة مناطق نفوذ سيطرتها بشمال وشرق سوريا.

وكانت مدينة ديرك (المالكية) بمحافظة الحسكة تخضع لحظر جزئي منذ عشرة أيام، ومع الإعلان عن ذلك القرار فإن الحظر سيستمر فرضه عليها.

وأعلنت هيئة الصحة يوم الأربعاء، 2 كانون الأول الجاري، أن عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا وصل إلى ٧٠٦٤ من بينها ١٩٧ وفاة و١٠٣٧ حالة شفاء.

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