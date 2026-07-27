فرص عمل ومنح للعائدين.. مشروع استراتيجي لإعادة الإدماج في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل (عاصمة إقليم كوردستان)، يوم الاثنين، حفل اختتام المشروع الاستراتيجي "تعزيز سبل العيش المستدامة وتعزيز إعادة إدماج العائدين لتحقيق الرفاه طويل الأمد في العراق (2023-2026)".

ونُفذ المشروع من قبل مؤسسة روانگه، بالشراكة مع وزارة الخارجية الدنماركية، والحكومة الاتحادية العراقية، والمركز المشترك لتنسيق الأزمات التابع لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، بحضور عدد من المسؤولين الإداريين والحكوميين.

وخلال الحفل، استعرضت الجهات المعنية أبرز إنجازات المشروع، الذي استهدف توفير فرص عمل ومصادر دخل مستدامة للأشخاص الذين نزحوا سابقاً ثم عادوا إلى مناطقهم في العراق وإقليم كوردستان، بهدف دعم إعادة اندماجهم في المجتمع.

وشملت أبرز أنشطة المشروع تقديم تدريبات مكثفة على إعداد خطط الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة، فضلاً عن منح مالية مباشرة لعشرات العائدين لمساعدتهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة، كما تضمنت الأنشطة تنفيذ حملات توعية للشباب بمخاطر الهجرة غير النظامية، مع توفير بدائل وفرص مناسبة لهم داخل البلاد.