فرص عمل لعشرات الشباب في مهرجان الخريف بالسليمانية (صور)

شفق نيوز / تستمر فعاليات مهرجان الخريف في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، الذي يهدف لخلق العشرات من فرص العمل للشباب، وذلك بمشاركة 150 شاباً وشابة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قسم الغابات في بلديات السليمانية علي حامد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مهرجان الخريف سيستمر لثلاثة أيام ومن الممكن تمديدها إلى 5 أيام، إذا تطلب إقبال المواطنين على المهرجان الذي أقامته رئاسة بلديات السليمانية، بهدف توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب والشابات".

وأضاف حامد، أن "قرابة 150 شاباً وشابة شاركوا في المهرجان، كما وتم توفير 80 مظلة للمشاركين وبدون مقابل من قبل رئاسة بلديات السليمانية وقسم الحدائق في بلديات السليمانية، إضافة إلى توفير مستلزمات نجاح المهرجان".

ويتضمن المهرجان عرض أعمال يدوية ومنتجات محلية كوردية، وأزياء فلكلورية، ولوحات فنية، ومعرض للكتب واكسسوارات فلكلورية جذبت المواطنين إليها، خلال ساعات انطلاق المهرجان من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثالثة عصراً كل يوم، وفق المتحدث.