"فرصتهم الذهبية".. باعة ومتبضعون: مهرجان أربيل للمنتجات المحلية الأضخم على مستوى العراق

شفق نيوز/ تستمر فعاليات مهرجان الرمان والمنتجات الغذائية المحلية في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان حيث يشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين، وفيما عدّه مشاركون أنه الأضخم على مستوى بيع المنتجات المحلية في العراق، أكد متبضعون أن أسعار المنتجات المعروضة مناسبة مقارنة بالأسواق المحلية.

وقال خوشناو هروتي وهو أحد المشاركين في المهرجان في حديث لوكالة شفق نيوز إن "هذه ليست المرة الاولى التي اشارك فيها بهذا المهرجان، وقد عرضت هذه السنة المنتجات الغذائية المحلية مثل العسل وعصير الرمان والعنب والجوز وغيرها"، مبينا ان "جميع منتجات محلية في قرى وارياف اقليم كوردستان بمختلف محافظاته".

من جانبه قال كريم علي وهو مشارك في المهرجان، في حديث لوكالة شفق نيوز إن "هذا المهرجان هو الأضخم على مستوى العراق من حيث الإقبال حيث شهد خلال الأيام الثلاثة له زيارة آلاف الناس للتبضع و شراء المنتجات الغذائية المحلية ".

بدوره قال كامران حمه أمين وهو احد زوار المهرجان لوكالة شفق نيوز إن "اسعار البضائع التي تُباع في المهرجان مناسبة جدا الى جانب جودتها العالية كمنتجات محلية و غير مستوردة، وهذا يفتح المجال أمام المتبضعين للحصول على منتجات محلية قد لا يكون من السهل شراؤها في الأسواق ويفيد المشاركين في المهرجان أيضا حيث يعرفهم على زبائن جدد".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان المهرجان تضمنت مشاركة العشرات وبيع الكثير من المنتجات الغذائية المحلية بجودة عالية فضلا عن اقبال كبير من قبل المواطنين منذ يومه الأول.

وكانت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان شهدت، أمس الأول الأربعاء، فعاليات مهرجان للمنتجات المحلية التي تنوعت بين الرمان والعسل إضافة إلى الأكلات التقليدية القديمة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن "أكثر من 200 شخص من الفلاحين وأصحاب الأعمال المحلية شاركوا في فعاليات مهرجان أربيل للمنتجات المحلية التي تُقام في ساحة حديقة "شاندر" وسط المدينة".