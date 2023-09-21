"فرصة ذهبية" للشركات.. فعاليات معرض اربيل الدولي للمنتجات الغذائية تتواصل في يومها الثالث (صور)

شفق نيوز/ تتواصل فعاليات معرض اربيل الدولي الخاص بالمنتجات الغذائية لليوم الثالث، حيث يقبل الكثير من اصحاب الشركات على زيارة المعرض والاستفادة من خبرة وتطور الشركات والمعامل الكبيرة.

وقال عماد التل وهو ممثل عن شركة ايطالية مشاركة في المعرض لوكالة شفق نيوز؛ إن "المعرض هو فرصة ذهبية للشركات الأجنبية للتعرف على السوق في اقليم كوردستان كبوابة للدخول الى السوق العراقية ايضا ونحن من الشركات التي تستفيد من هذه الفعاليات الاقتصادية لتوسيع عملنا بشكل فعال".

ومن جانبه؛ قال انمار الجبوري وهو صاحب شركة محلية مشاركة في المعرض لوكالة شفق نيوز؛ "نحن شركة ناشئة تعمل في محال المواد الغذائية ومشاركتنا لأول مرة في هذا المعرض الذي وفرصة سيضيف الكثير الى عملنا كوننا سنتعرف على الشركات الرائدة في هذا المجال و نستفيد من خبراتهم المتنوعة ".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن المعرض يضم عددا كبيرا من الشركات المحلية والدولية القادمة من تركيا وإيران والصين وعدة دول عربية ايضا.