فرحة هيستيرية في شوارع دهوك (صور)

شفق نيوز- دهوك

خرج الآلاف من اهالي مدينة دهوك، الى الشوارع الرئيسية والساحات العامة مساء الجمعة، عقب فوز فريقهم، ببطولة كأس العراق لكرة القدم.

وتغلب نادي دهوك، على نظيره زاخو بركلات الترجيح، في مباراة اقيمت على ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد.

وشهدت شوارع دهوك ازدحاما كبيرا، حيث خرج المواطنون بسياراتهم وهم يحملون أعلام النادي الصفراء والزرقاء وصور اللاعبين وسط أجواء من الفرح، ابتهاجا بهذا الفوز التاريخي.

ويعد هذا الفوز هو الاول لنادي دهوك في بطولة كأس العراق لكرة القدم، منذ تأسيسه.