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أفران "ديرك" شمال شرقي سوريا تتوقف عن العمل إثر ارتفاع أسعار "الطحين"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-08T16:26:51+0000
أفران "ديرك" شمال شرقي سوريا تتوقف عن العمل إثر ارتفاع أسعار "الطحين"

شفق نيوز/ أوقفت عدد من الأفران الحجرية في مدينة ديرك أقصى شمال شرقي سوريا، يوم الجمعة، عملها بسبب ارتفاع سعر مادة الطحين "الدقيق".

وقال مصدر من لجنة الاقتصاد في مدينة ديرك لوكالة شفق نيوز، إن "سبب توقف هذه الأفران عن العمل هو اعتراضهم على ارتفاع سعر مادة الدقيق وبقاء سعر الرغيف ثابتا بسعر 200 ليرة سورية".

وارتفع سعر كيس الدقيق من 33 ألف ليرة سورية إلى 45 ألف ولا يزال سعر الرغيف 200 ليرة وهو السعر الذي يرفضه أصحاب الأفران.

وأضاف المصدر أنهم "تواصلوا مع أصحاب الأفران المتوقفة عن العمل وإبلاغهم بضرورة العمل لحين التوصل لقرار جديد إلا أنهن رفضوا".

ويتواجد في مدينة ديرك أكثر من عشرة أفران حجرية وهي أفران خاصة في حين يوجد فرن آلي واحد في المدينة.

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