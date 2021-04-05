"فراشة ديرك" مطعم يقدم الأكلات الكوردية بلمسة نسائية

شفق نيوز/ شاركت النساء مؤخراً الرجال العمل في العديد من المهن والوظائف، ولم تعد تبالي بعادات المجتمع التي كانت تشكل عائقاً أمامها .

تقول صاحبة "مطعم فراشة ديرك" داليا حاجي شبلي (39 عاما) من مدينة ديرك، أقصى شمال وشرق سوريا لوكالة شفق نيوز؛ إن "لديّ موهبة بالطبخ ونفس خاص بالمأكولات الشعبية وكان لي طموح بفتح مطعمٍ خاصٍ بي أديره بنفسي".

وتابعت شبلي؛ "افتتحت مطعم فراشة ديرك بدعم من عائلتي التي ساندتني، وكذلك من مكتب المرأة في بلدية ديرك الذي منحني فرصة العمل في مطعم جارجيلا في بدايتي، أن تجربتي بجارجيلا ساعدتني كثيراً ونمّت موهبتي أكثر، فقررت فتح مطعمٍ خاص بي وأعمل لنفسي بنفسي بدلاً من العمل لدى الآخرين".

وأضافت أن "مطعم فراشة ديرك بكادر نسائي بحت، تعمل معي فيه سبع نساء ويقدمن المأكولات من المحاشي واللحم بالصينية ولحم عجين والمناسف والمشاوي وجميع مأكولات المطبخ الكوردي، إضافة إلى تقديم الوجبات السريعة والطلبيات الخارجية".

وأشارت شبلي إلى تراجع العمل مؤخراً وقلة الزبائن وتخفيف نسبة الطلبيات بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وبيّنت أن "جميع شرائح المجتمع كانت ترغب بمأكولاتها في بدايات المطعم، أما الآن فقط ميسوري الحال يقصدونها".

ودعت شبلي جميع النساء اللواتي لهن رغبة بالعمل، أن لا يترددن ابداً، فالمرأة ليست أقل موهبة من الرجل وعليها السعي دائماً بتحقيق طموحاتها.

وتشارك النساء الرجال في مختلف الأعمال والمشاريع في مدينة ديرك وخاصة في المؤسسات المدنية للادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بما فيها العسكرية.