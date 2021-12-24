فرار مئات الدواعش من عمليات البيشمركة نحو حدود ديالى وكركوك

شفق نيوز/ كشف قائد عسكري في البيشمركة، يوم الجمعة، عن فرار مئات العناصر من تنظيم داعش من مناطق ومحاور عمليات البيشمركة بين حدود اقليم كوردستان ومحافظتي ديالى وصلاح والدين.

وقال آمر الفوج الثاني – اللواء الثالث، في المحور الأول للبيشمركة، المقدم جليل مام فائق، لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش فرت من قواطع قوره شاي والمناطق الحدودية بين صلاح الدين وكوردستان، نحو حدود وأطراف كركوك ومناطق الشيخ بابا وحمرين شمال شرقي ديالى هرباً من العمليات القاصمة لقوات البيشمركة التي انطلقت أوائل الشهر الجاري.

وأضاف فائق، أن "عمليات البيشمركة دكت ودمرت معاقل عصية لداعش يتحصن بها عناصر التنظيم منذ سنوات عدة وهم الآن يبحثون عن ملاذات للفرار من العمليات الأمنية".

وأشار إلى "تحوطات وخطط للبيشمركة عند خطوط التماس بين كوردستان وخانقين وجلولاء لاصطياد وملاحقة الدواعش الفارين إلى جانب الكمائن والعمليات النوعية والدوريات المستمرة"، مؤكداً في الوقت نفسه "تأمين قواطع المحور الأول بشكل تام".

واطلقت قوات البيشمركة وبالتنسيق مع القوات الاتحادية في 8 كانون الأول الجاري، عمليات أمنية شاملة لتطهير وتفتيش البؤر والفراغات الشاغرة أمنيا من مفارز وبؤر تنظيم داعش، على خلفية التعرضات الليلية التي استهدفت ربايا ونقاط البيشمركة في القواطع والمناطق النائية.

وأكد قائد المحور الثاني للبيشمركة (قره تبه – حمرين) اللواء مردان جاوشين في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، تدمير قدرات داعش التسليحية وشل حركته في المناطق الوعرة بين إقليم كوردستان ومحافظتي ديالى وصلاح الدين.