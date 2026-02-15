"فجوة تجارية".. واردات إقليم كوردستان تتجاوز 12 مليار دولار خلال عام

شفق نيوز- أربيل

كشف رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين في إقليم كوردستان مصطفى الشيخ عبد الرحمن، يوم الأحد، عن بلوغ حجم استيرادات السلع والبضائع لإقليم كوردستان، أكثر من 12 مليار دولار خلال العام 2025.

وأشار الشيخ عبد الرحمن لوكالة شفق نيوز، إلى أن حجم الواردات والصادرات ليست على حد سواء، مبينا أن الواردات تشكل 95%، بينما الصادرات لا تتجاوز 5%.

ووفقا للأرقام فقد سجلت استيرادات السلع والبضائع أرقاماً ضخمة تعكس الاعتماد الكبير على الأسواق الدولية، وهو ما يضع تحديات أمام تنويع الموارد المحلية في الإقليم.

وتحدث رئيس الاتحاد عن امتلاك إقليم كوردستان أربعة منافذ حدودية دولية مع الدول المجاورة ثلاثة منها مع ايران، وواحدة مع تركيا.

وقد حافظت الدول المجاورة على الصدارة في واردات الاقليم، حيث حلت تركيا في المرتبة الأولى كأكبر مورد، وإيران في المرتبة الثانية، والصين ثالثاً، تليها دول أوروبية وعربية والولايات المتحدة الأميركية.

وشدد الشيخ عبد الرحمن، أن جميع المنافذ الحدودية الدولية البرية: مثل برويزخان، وباشماخ، وحاجي عمران مع إيران، وإبراهيم الخليل مع تركيا مجهزة بمراكز متطورة للسيطرة النوعية وفحص الجودة، لضمان مطابقة السلع المستوردة للمعايير المعتمدة.

وأكد رئيس الاتحادي أيضا، أن جميع البضائع تخضع للتراخيص الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة في حكومة الإقليم.