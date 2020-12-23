فتوى من إقليم كوردستان تحرّم إستغلال خفض قيمة الدينار برفع الأسعار

شفق نيوز/ أصدر المجلس الاعلى ﻟﻺﻓﺘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ، فتوى حرّم فيها استغلال خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار في رفع أسعار السلع والبضائع واحتكارها.

وذكر المجلس في بيان نص الفتوى انه "يجب على جميع المسلمين الحفاظ على روح الأخوة والتعاون وعدم استغلال هذه التغييرات لأغراض شخصية".

وشدد على انه "يجب عدم رفع الاسعار عن المعدل الطبيعي او احتكار البضائع والسلع".

وحث المجلس "الذين لديهم ديون بالدولار على مساعدة الدائنين في ظل هذه الظروف".

وطلب المجلس "من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة مراقبة الاسعار والحفاظ على التوازن في الاسواق من اجل المصلحة العامة ومصلحة المواطنين وبالاخص ذوي الدخل المحدود".

وقرر البنك المركزي العراقي تخفيض الدينار امام العملة الاجنبية وخاصة الدولار الامر الذي ادى الى ارتفاع أسعار البضائع والسلع المستوردة في الاسواق المحلية وخاصة الغذاء والدواء وباقي مستلزمات الحياة الضرورية.