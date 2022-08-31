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فتوى دينية تمنع زواج المسيار في كوردستان : لا يناسب مجتمعنا 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-31T09:48:35+0000
فتوى دينية تمنع زواج المسيار في كوردستان : لا يناسب مجتمعنا 

شفق نيوز / أصدر المجلس الأعلى للفتوى في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، فتوى بـ"منع" ما يعرف بـ"زواج المسيار"، فيما بيّن انه يتعارض مع عادات المجتمع الكوردستاني.

وقال المجلس التابع لاتحاد علماء الدين الاسلامي في كردستان في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز إن "زواج المسيار أصبح في الأيام الأخيرة موضوع الساعة في عدة قنوات إعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، وانشغل المواطنون به".

وأضاف المجلس ، "نحن في المجلس الأعلى للإفتاء التابع لاتحاد العلماء نلفت انتباه المسلمين إلى أن هذا الزواج مخالف لعادات المجتمع الكوردي ولا يناسب مجتمعنا"، عادا إياه "غير مقبول ويتعارض مع مقاصد الزواج الإسلامية".

مطالبا علماء الدين بـ"عدم إبرام هذا النوع من عقود النكاح".

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