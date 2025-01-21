فتوى تبيح قتل الكلاب الضالة تثير جدلاً في دهوك.. منظمة تطالب بحلول إنسانية

شفق نيوز/ أعلنت منظمة كوردستان لحقوق الانسان، يوم الثلاثاء، رفضها لفتوى دينية صادرة عن اتحاد علماء كوردستان في دهوك تبيح قتل الكلاب الضالة.

وقال سليمان تمر، مدير المنظمة في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنهم "يرفضون فكرة قتل الكلاب الضالة في محافظة دهوك"، مبيناً أن "ذلك سيؤدي إلى خلل في التوازن البيئي بالمنطقة".

وأضاف، أن "قتل الكلاب سيزيد من أعداد القطط والثعالب والأفاعي والحشرات وغيرها من الحيوانات في المحافظة"، مشيراً إلى أن "عدد الكلاب الضالة في المحافظة يتزايد بشكل مستمر حيث وصلت أعدادهم إلى أكثر من 20 الف كلب ضال".

وبشأن الحلول، أشار إلى أن "الطريقة العلمية هي مسك الكلب وإجراء عمليات منع الخصوبة لهم، فضلاً عن إنشاء محميات ومراكز ايواء بدلاً من اللجوء إلى قتلهم"، موضحاً أن "قتل الكلاب يمكن أن يتم فقط بحق الكلاب التي تعاني من أمراض صعبة أو تكون مسعورة كونها تشكل خطراً على الناس في الأزقة والشوارع".

وتابع تمر، قائلاً إن "هناك قانوناً صدر من قبل برلمان إقليم كوردستان في العام 2022 يمنع قتل الكلاب والحيوانات الأخرى وهو القانون رقم 14 الفقرة الأولى الذي ينظم التعامل مع الكلاب الضالة".

يذكر أن فتوى اتحاد علماء كردستان فرع دهوك التي صدرت، يوم أمس الاثنين، تبيح قتل الكلاب الضالة في المحافظة أثارت ردود فعل واسعة من محبي الحيوانات ومنظمات الدفاع عن الحيوانات.