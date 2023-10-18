فتح 4 مقابر جماعية للإيزيديين قتلهم تنظيم داعش في سنجار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة التحقيق وجمع الأدلة التابعة لمجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، المباشرة بفتح أربع مقابر جماعية في قضاء سنجار، تضم رفات ضحايا إيزيديين قتلهم تنظيم داعش.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن المقبرة الجديدة تقع في مجمع "سيبا شيخدري" بقضاء سنجار، وجرت مراسم فتحها بحضور أهالي الضحايا ورجال الدين الإيزيديين.

من جانبه قال العقيد شاكر محمود، أحد ضباط هيئة التحقيق وجميع الأدلة، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق المشكل من مختلف الجهات المختصة قام اليوم بتركيب سياج لحماية المقبرة، بالإضافة إلى استخراج بقايا عدد من جثث الضحايا".

إلى ذلك أوضح مدير إدارة هيئة التحقيق وجمع الأدلة، نيجيرفان سليمان، لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية المقابر الجماعية في بغداد أعلنت قبل أيام بالتنسيق مع الفريق الدولي للتحقيق في جرائم داعش وبالتعاون مع فريق من حكومة إقليم كوردستان، عن البدء بعملية فتح مقبرة جماعية في قرية جدالي بقضاء سنجار".

وأضاف "بناء على التحقيقات الأولية، تبين أن هذه المقبرة تحتوي على أربع مقابر جماعية، واليوم تم رفع أجزاء من رفات الضحايا".

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لآخر إحصائيات هيئة التحقيق وجمع الأدلة، بلغ عدد المقابر الجماعية في سنجار 118 مقبرة، وخلال السنوات الأخيرة، قام الفريق الوطني المشترك بفتح 47 مقبرة.