فتح صندوق لجمع واردات عقوبة المخدرات في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، فتح صندوق لجمع واردات عقوبة المواد المخدرة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بحسب المادة 45 من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم (1) لسنة 2020، تقرر فتح صندوق لجمع واردات عقوبة المواد المخدرة".

وأضافت أن "هذا الصندوق ستجمع فيه العقوبات المالية والغرامات وفق قانون المخدرات"، مشيرة إلى أن "صرف هذه الأموال سيتم حصرا على المراكز الصحية الخاصة بهذا المجال، وفق المادة 38 من القانون".