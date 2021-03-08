فتح باب الترشح لشغل رئاسة 6 جامعات بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، الى الترشح لرئاسة ست جامعات في الإقليم والمجلس الاعلى الكوردستاني للاختصاصات الطبية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزارة وفي اطار التعليمات تعلن عن مناصب لرئاسة ست جامعات ورئيس المجلس الاعلى الكوردستاني للاختصاصات الطبية.

واضاف البيان ان المناصب هي:

1- رئيس جامعة صلاح الدين- اربيل

2- رئيس جامعة سوران

3- رئيس جامعة اربيل الطبية

4- رئيس جامعة دهوك

5- رئيس جامعة البولتكنيك- دهوك

6- رئيس جامعة زاخو

7- رئيس المجلس الاعلى الكوردستاني للاختصاصات الطبية