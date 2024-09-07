فتح باب استيراد البنزين من المحافظات الاتحادية ينعش سوّاق كوردستان: نستبشر خيراً

شفق نيوز/ عبّر سوّاق السيارات في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن فرحهم بقرار حكومة الإقليم إعادة فتح باب استيراد البنزين من المحافظات الاتحادية.

ويقول عمر أحمد (سائق سيارة) لوكالة شفق نيوز، إن "قرار فتح باب الاستيراد سيساهم في خفض أسعار الوقود بشكل ملحوظ لتكون مقاربة للاسعار في المناطق الاتحادية".

واضاف ان "استقرار أسعار الوقود يؤثر على ارتفاع أسعار المواصلات ايضا حيث كان معدل أجور المواصلات داخل المدينة 3 آلاف دينار لكن السعر وصل إلى 4 آلاف خلال الآونة الاخيرة".

ومن جهته يقول محمد (عامل في محطة وقود) لوكالة شفق نيوز إن "هذا القرار ايجابي اذا دخل حيز التنفيذ وسيحل الكثير من المشاكل كما أنه سيسهم في توحيد الأسعار بين محافظات الاقليم و غيرها من المحافظات الاتحادية".

وبدوره قال اراس (سائق سيارة اجرة) لوكالة شفق نيوز، إن "اقليم كوردستان واجه الكثير من المشاكل بسبب عدم استقرار أسعار الوقود حيث وصل سعر البنزين المحسن الى اكثر من 1000 دينار في بعض الأحيان ونتمنى ان يكون هذا القرار الجديد سببا في الحل النهائي ".

وتترواح أسعار الوقود في محافظات اقليم كوردستان بين 850 دينارا و 1360 دينارا للتر الواحد بينما تتراوح الأسعار في المحافظات الاتحادية بين 650 دينارا و 1250 دينارا حسب نوعية البنزين بين ( العادي و المحسن والسوبر).

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان قد اعلنت قبل يومين فتح باب استيراد البنزين التجاري من المحافظات الاتحادية شريطة الالتزام بالتعليمات الحكومية فيما يخص سلامة الجودة.