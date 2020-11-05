إفتتاح دائرة جديدة للإقامة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ افتتحت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس مديرية الإقامة في محافظة حلبجة.

وبحضور محافظ حلبجة آزاد توفيق، و وكيل وزارة داخلية الاقليم اللواء جتو صالح اضافة الى مسؤولين حكوميين جرت مراسم افتتاح المديرية التي هي من الدوائر الاتحادية.

وقال اللواء صالح في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة افتتاح المديرية اليوم، ان حكومة الاقليم تعمل على تأمين الخدمات، وتوفير المستلزمات لتكون حلبجة محافظة.

واضاف ان حكومة الاقليم تدعم التنسيق للزيارات التي من المقرر ان تجريها ادارة المحافظة الى العاصمة بغداد بهدف تأمين افتتاح الدوائر التي يتطلب وجودها في أي محافظة اخرى.

وقررت حكومة إقليم كوردستان في حزيران 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة إلى محافظة وتلحق بها أقضية: حلبجة وشهرزور وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية، ولكن لغاية الآن لم تعترف الحكومة الاتحادية بها كمحافظة بشكل فعلي.

ووقع نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الاقليم السابق في 13 آذار 2014 على قرار انشاء المحافظة الجديدة وأعلنت حلبجة كمحافظة رابعة لكوردستان؛ وقد صدر القرار قبل ثلاثة أيام من ذكرى الهجوم الكيميائي على حلبجة.