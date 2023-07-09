إفتاء كوردستان يحرّم الحوالة النقدية عبر البطاقات البنكية خارج البلاد

شفق نيوز/ اصدر المجلس الأعلى للإفتاء في اقليم كوردستان يوم الأحد توضيحا حول البطاقات البنكية والحوالة النقدية بهدف التربح.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "صنع البطاقات البنكية باسم المواطنين وتحويل الاموال عليها وسحبها خارج البلاد وإدخالها مجددا الى الأسواق المحلية عملية محرمة وغير شرعية".

وعزا المجلس سبب فتواه وفقا للبيان الى حرمة خداع الاجراءات البنكية والقانون والتعليمات الحكومية، مؤكدا ان "المسلمين عليهم الالتزام بالتعليمات والشروط الموضوعة لحوالة الدينار العراقي مع الدولار الأمريكي".

واستدل المجلس في الفتوى بحديث لنبي الإسلام محمد: "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا".

وبعد قرار البنك المركزي تثبيت سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، وعدم انخفاضها في الأسواق المحلية، لجأ العديد من العراقيين الى شراء بطاقات بنكية وتحويل مبالغ بالدينار العراقي عليها وتحويلها الى حساب اخر خارج البلاد (الإمارات وتركيا غالبا) ليقوم شخص ثانٍ بشراء الدولار من الخارج بالسعر الرسمي للبنك المركزي وإعادة تحويله الى الحساب الاول وذلك بهدف التربح من التباين بين السعر الرسمي والسعر في الأسواق المحلية.