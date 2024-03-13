إفتاء كوردستان يحدد مقدار زكاة الفطر وفدية الصيام

شفق نيوز/ حدد المجلس الأعلى للإفتاء التابع لاتحاد علماء الدين في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مقدار زكاة المال والفطر والفدية للعام الجاري.

ووفقاً لبيان نُشر على موقع اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "مبلغ زكاة الفطر للفرد الواحد هذا العام سيكون 2500 الف دينار على الأقل، فيما يكون مقدار فدية الصيام 2500 الف دينار عن اليوم الواحد".

كما سيكون، مقدار المال الواجب الزكاة عليه 2,100,000 (مليونين و100 ألف دينار)، أي إذا كان بحوزة الشخص المسلم هذا المبلغ، ومضت السنة، وجب عليه دفع 25000 ألف دينار عن كل مليون كزكاة للفقراء والمحتاجين، بحسب البيان.

ولفت البيان الى أن "القرار جاء على ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد الفقه الإسلامي ومقارنة لآراء كبار العلماء".