"إفتاء كوردستان" يحدد مقدار زكاة الفطر والأموال وكفارة الافطار

شفق نيوز/ حدد مجلس الإفتاء في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، مقدار زكاة الفطر وكفارة الإفطار والحد الادنى من الأموال الواجب تزكيتها لهذا العام.

وجاء في بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، انه استنادا الى مبادئ الشريعة وقواعد الفقه الإسلامي وبمقارنة آراء كبار العلماء وبرعاية الوضع الحالي للمجتمع والمسلمين، فإن المجلس حدد نسبة الزكاة وزكاة الفطر.

واوضح البيان ان نسبة زكاة الفطر لكل شخص للعام الحالي يكون على الأقل ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار، مبينا ان مقدار كفارة الافطار لكل شخص يبلغ ايضا ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار.

وأضاف البيان؛ أن الأموال التي يتوجب فيها الزكاة (نصاب الزكاة) مقدارها كحد ادني سبعة ملايين و200 الف دينار على ان يكون قد مر على تملكها سنة كاملة، لافتا إلى أن مقدار الزكاة عبارة عن 25 الف دينار لكل مليون دينار. وتدفع الى الفقراء وذوي الدخل المحدود.