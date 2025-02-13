إفتاء كوردستان: عيد الحب غير شرعي

شفق نيوز/ أكد المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن الاحتفال بعيد الحب (ڤالانتاین) ليس مناسبة شرعية.

و قال عرفان رشيد، عضو المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان، في تصريح اطلت عليه وكالة شفق نيوز، أن "أصل هذه المناسبة غير شرعي، ولا ينبغي للأزواج تخصيص هذا اليوم للتعبير عن مشاعرهم.

وأضاف أن "من منظور الشريعة الإسلامية، جميع الأوقات مناسبة للأزواج ليعبروا عن محبتهم لبعضهم البعض، سواء من خلال تقديم الهدايا أو تعزيز الروابط بينهم، لكن عيد الحب ليس مناسبة شرعية، كما أنه لا يقتصر على الأزواج فقط".

يُذكر أن الاحتفال بعيد الحب في إقليم كوردستان، يثير الجدل سنويًا، حيث تتباين الآراء بين من يراه فرصة للتعبير عن المشاعر وبين من يعتبره غير متوافق مع القيم الدينية والاجتماعية.