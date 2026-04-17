إفتاء كوردستان: صلاة الجمعة في البراري والنزهات "باطلة"

شفق نيوز- السليمانية

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، توضيحاً شرعياً بشأن أداء صلاة الجمعة أثناء الرحلات والتنزه، مؤكداً أن الصلاة التي تُقام جماعة في البراري والمناطق المفتوحة خارج المدن والمساجد الرسمية تُعد باطلة شرعاً.

وذكر المجلس، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن من يخرج من المدينة بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة تبقى صلاة الجمعة واجبة عليه، داعياً المواطنين إلى تأجيل سفرهم إلى ما بعد أداء الصلاة، أو أدائها في المساجد الواقعة على الطريق والحاصلة على ترخيص رسمي.

وأوضح البيان، أن من الشروط الأساسية لصحة صلاة الجمعة أن تُقام داخل المناطق السكنية المأهولة وفي المساجد المعتمدة رسمياً، مبيناً أنه لا يجوز لأي مجموعة أن تقيم صلاة الجمعة من تلقاء نفسها في البراري أو أماكن التنزه.

وأضاف أن أي جماعة تؤدي صلاة الجمعة خارج العمران أو خارج المساجد المرخصة، فإن صلاتهم تُعد باطلة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وفي ختام بيانه، دعا مجلس الإفتاء الأعلى المواطنين والسياح إلى الحفاظ على بيئة كوردستان، والاهتمام بنظافة الأماكن العامة خلال رحلاتهم ونشاطاتهم السياحية.