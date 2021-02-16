فتاة وشاب من كوردستان يحققان احلامهما مع "طيور السلوى".. صور

شفق نيوز/ "عندما تجتمع الإرادة والطموح يكون النجاح حليفنا"، هذا ما آمن به شاب وفتاة من مدينة السليمانية في اقليم كوردستان بعد تخرجهما من معهد للحاسبات والميكانيك، وسعيا لإنشاء مشروعهما الجديد إلا وهو "تربية طيور السلوى".

وتقول "شاباز" الفتاة صاحبة (المشروع المشترك)، لوكالة شفق نيوز، إن الفكرة أتت بالصدفة، بعد أن بادر زميلي "بيشوا" بطرحها لأن نربي أعداداً من طيور السلوى ونحصل على بيضها ونبيعها في الاسواق، موضحة أن انثى السلوى تبيض 300 بيضة سنوياً وهو ما شجعنا لبدء المشروع.

واضافت بدأنا بـ 100 بيضة قبل اكثر من عام، وفقست واصبحت طيوراً، ليكبر المشروع بعد نجاحه الاولي ليكون عندنا اكثر من 2000 طير.

بدوره يشير "بيشوا" صاحب (المشروع المشترك)، إلى أنه كان ينتظر التوظيف بعد التخرج لأكثر من سنتين دون فائدة، مضيفاً فكرت بعدها أن انجز مشروعاً صغيراً ببعض ما أملكه من مال.

واراد "بيشوا"، بحسب ما ذكره لوكالة شفق نيوز، مساعدة من شخص اخر لإنجاز المشروع، مضيفاً "طرحت الفكرة لزميلتي شاباز ورحبت بالفكرة وبدأنا معاً".

ويبين "بيشوا"، أن بيوض طيور السلوى مفيدة لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن ولها اهمية في تقوية العظام وتعزيز المناعة وتنظيم السكر بالدم، فضلاً عن مذاق لحمه الطيب .

وتابع قائلاً "أصبحنا الآن ننتج يومياً اكثر من 500 بيضة ونصدرها للأسواق"، مضيفاً أن "رسالتي الى المتخرجين بأن المشروع مهما كان صغيراً يحتاج إلى الصبر والجهد لنجاحه وهو ما عملنا عليه".

ووجه "بيشوا" دعوة للخريجين الاخرين لأن يحققوا احلامهم ومشاريعهم وعدم انتظار التوظيف، مؤكداً على أن الحياة تستمر والوقت لا ينتظر احد".

وختم حديثه بالقول، "حققوا ما تحلمون به مهما كان صغيراً سوف يكبر بآمالكم".

يذكر أن اغلب المتخرجين لم يتم توظيفهم منذ اعوام بسبب الازمة الاقتصادية التي يمر بها الاقليم مما سعا البعض بإنشاء مشاريع خاصة بهم .