"فتاة غرفة السليمانية": أبواب التجارة ستفتح أمام نساء كوردستان

شفق نيوز/ أكدت "شيني اختيار حاج فارس بێسري" الحاصلة على أعلى الأصوات في انتخابات غرفة تجارة وصناعة السليمانية، اليوم الاثنين، أنها حققت رقما قياسيا في تاريخ العمل التجاري للمرأة.

وقالت خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، أنها سعيدة بأن تكون المرأة الأولى في العراق وكوردستان بحصولها على أعلى الأصوات في انتخابات غرف التجارة والصناعة في العراق وكوردستان .

وأضافت، أنها فخورة بفوزها هذا، مؤكدة أن هذا الفرز يحملها مسؤولية مضاعفة كونها لابد أن تبرز طاقات النساء في هذا المجال.

وتعهدت، بالعمل على فسح المجال أمام النساء للدخول في مجال التجارة والصناعة بعد دعمهن، مبينة أنها ستعمل مع جميع الأعضاء وكذلك مع غرفتي تجارة أربيل ودهوك من أجل الارتقاء بالعمل التجاري في كوردستان.

وتبلغ "شێنی اختار" 27 عاماً وهي تعمل في شركة "شێنی" التجارية التابعة لوالدها والذي تراس غرفة تجارة وصناعة السليمانية في الدورة الحادية عشر بعد حصوله على أعلى الأصوات .

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس غرفة تجارة وصناعة السليمانية قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن انتهاء عملية الاقتراع والتصويت وفرز الأصوات دون تسجيل أي شكوى او مخالفة.

وقال عطا محمد المشرف على انتخابات مجلس الغرفة خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه على مدار 15 ساعة تم الانتهاء من عملية انتخاب مجلس غرفة تجارة وصناعة السليمانية وتم اختيار أعضاء الدورة الثانية عشر بدون تسجيل أي مخالفة قانونية أو شكوى، واشار إلى أن الانتخابات تم بمراقبة غرفة تجارة العراق ودبي .