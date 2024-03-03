بسلاح والدها الشخصي .. فتاة تنتحر بإطلاق النار على نفسها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة ادارة منطقة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، بانتحار فتاة في قضاء كلار.

وقال المتحدث باسم شرطة كرميان العقيد الحقوقي علي جمال قدوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تدعى (د.أ) من مواليد 2010 من ناحية رزكاري" في كلار، اقدمت على الانتحار من خلال اطلاق النار على نفسها بواسطة سلاح والدها الشخصي"، مشيراً الى "نقل جثتها إلى دائرة الطب العدلي".

وقال أقارب الفتاة المنتحرة وهي طالبة مدرسة، إن "الفتاة كانت تتواجد مع والدتها داخل المنزل، وقد أطلقت النار على نفسها من مسدس والدها المتقاعد ضمن صفوف قوات البيشمركة مما ادى الى وفاتها في الحال، وفقاً لما ذكره العقيد قدوري.

وأشار المتحدث باسم شرطة كرميان إلى فتح تحقيق بملابسات الحادث وكيفية وقوعه، مؤكدا أن قوات الشرطة توجهت الى المنزل وصادرت المسدس وهاتفاً محمولاً وجهاز (iPad) خاصا بالفتاة.