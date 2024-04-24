فتاة ترمي بنفسها من أعلى جسر وسط السليمانية محاولة الانتحار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإقدام فتاة في السليمانية على رمي نفسها من أعلى جسر وسط المدينة محاولة الانتحار.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الفتاة سقطت ظهر اليوم من أعلى جسر بالقرب من فاملي مول ما أدى الى إصابتها بجروح وكسور بالغة".

وأشار الى "نقل الفتاة للمستشفى"، مضيفاً أنها "فاقدة للوعي ولا يعرف عن هويتها شيء".

واوضح أن "الأجهزة الأمنية بدأت التحقيقات في القضية".

من جانبه، قال مصدر صحي في مستشفى شار بالسليمانية لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة تدعي (عادله عبد القادر) وتبلغ من العمر (21) عاماً".

واوضح أن "العملية كانت انتحار وليس بفعل فاعل لكن دون معرفة التفاصيل بسبب عدم استطاعة الفتاة الحديث".