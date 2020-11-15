فائق تعلن تأجيل اجتماع الرئاسات الثلاث مع ممثلي الكورد في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت رئيس برلمان اقليم كوردستان ريواز فائق يوم الاحد عن المضي بعقد اجتماع الرئاسات الثلاث الكوردستانية من دون حضور ممثلي الكورد في البرلمان والحكومة الاتحادية، مشيرة الى ان هناك اجتماعا اخر سيعقد بين الجميع في المستقبل.

وقالت فائق في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه تقرر ارجاء اجتماع الرئاسات مع ممثلي الكورد في مجلس النواب والحكومة العراقية الى وقت اخر بهدف توفير ارضية ملائمة لمشاركة الاطراف والجهات السياسية كافة والخروج بموقف موحد يمثل الجميع ازاء قانون العجز المالي.

واوضحت ان اجتماع الرئاسات الثلاث لهذا اليوم سيكون تشاوريا لدراسة تداعيات اقرار مجلس النواب للقانون، واخر مستجدات الاوضاع في الاقليم.

وصوّت مجلس النواب العراقي على قانون العجزالمالي الذي يوفر الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي بعد عجز الحكومة الاتحادية عن دفعها بسبب إنهيار أسعار النفط جراء تفشي وباء كورونا.

وندد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، والرئاسات الثلاث في بيانات اصدروها بموقف البرلمان العراقي، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وانسحبت الكتل الكوردستانية من جلسة فجر الخميس بعد رفض مجلس النواب تضمين رواتب اقليم كوردستان ضمن قانون القرض.