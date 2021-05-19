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فائق تطلب من رئيس إقليم كوردستان دعم مبادرة بشأن القضايا الخلافية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-19T09:37:56+0000
فائق تطلب من رئيس إقليم كوردستان دعم مبادرة بشأن القضايا الخلافية

شفق نيوز/ دعت رئيسة برلمان إقليم كوردستان ريواز فائق يوم الأربعاء رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى تبني مبادرة عقد مؤتمرات وندوات في الجامعات كافة تتناول فيها القضايا الخلافية على مستوى الإقليم والعراق لكي تسهم في معالجتها.

وقالت فائق في كلمة له خلال استضافته بندوة حوارية على هامش مؤتمر (الوحدة والدستور) برعاية جامعة كوردستان - اربيل إنه: يتعين تشكيل لجنة خاصة لكتابة الدستور في اقليم كوردستان، مبينة أن جميع الأحزاب متفقة على إيجاد الدستور.

وشددت على أنه لا ينبغي أن تكون المصالح الحزبية عائقا أمام صياغة الدستور، مردفة بالقول: ينبغي أن يكون للمراكز الأكاديمية، والحزبية دور في كتابة الدستور.

وتابعت فائق ان عدم وجود دستور في اقليم كوردستان له علاقة بالخلافات الداخلية.

ودعت رئيس البرلمان رئيس اقليم كوردستان الى دعم جامعات الاقليم  في عقد مثل هكذا مؤتمرات واقترحت عليه أن تتناول كل جامعة قضية خلافية في المؤتمر الذي تعقده.

وقالت فائق على سبيل المثال ان تعقد احدى الجامعات مؤتمرا عن المناطق المتنازع عليها واخرى عن مصدر التشريع وجامعة اخرى تتناول اللامركزية وهكذا، مؤكدة دعم برلمان لهذه الخطوة.

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