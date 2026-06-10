فاضل ميراني: كنّا نتمنى أن تستجيب القوى الكوردستانية لمبادرة مسعود بارزاني

شفق نيوز - أربيل

صرّح مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، اليوم الأربعاء، بأن الحزب كان يأمل في أن تستجيب القوى السياسية في إقليم كوردستان للمبادرة التي طرحها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، بهدف حل الخلافات والمضي في تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

وقال ميراني للصحفيين في أربيل، ومن بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن "آخر المساعي والجهود المبذولة هي مبادرة الزعيم بارزاني، وكنّا نأمل أن تتفاعل القوى والأطراف السياسية بإيجابية معها، والتي تهدف في جوهرها إلى المصالحة بين جميع الأطراف وعقد لقاءات موسعة بهذا الصدد".

وأضاف ميراني أن "الحفاظ على مصالح شعب إقليم كوردستان يأتي في مقدمة أولويات الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مؤكداً أن "أي طرف سياسي ينتهج هذا الفكر، فإن 90% من مشاكل الإقليم ستجد طريقها إلى الحل".

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قد وجه دعوة، في نهاية شهر أيار/مايو الماضي، إلى القوى السياسية كافة في إقليم كوردستان، لعقد اجتماع موسع عقب عطلة عيد الأضحى، بهدف معالجة حالة الانسداد السياسي وإنهاء الأجواء المشحونة في الإقليم.