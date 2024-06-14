فاجعة في كوردستان.. نهر يبتلع أسرة مكونة من 5 أشخاص في رابرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر بالدفاع المدني في إدارة رابرين بإقليم كوردستان، يوم الجمعة، بوفاة أسرة بأكملها غرقا في احد الانهر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع ظهر اليوم بين قريتي قرني آغا وقمطران في إدارة رابرين، في نهر قمطران".

وأضاف أن "سبب الحادث هو غرق احد أطفال الأسرة وبعد قدوم والده لانقاذه غرق هو الاخر ليأتي بعده اولاده في محاولة لإنقاذه ليبتلعهم النهر جميعا، في نفس المكان لتصل الحصيلة الي خمسة غرقى".

وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني في إدارة رابرين وصلت لمكان الحادث واستطاعة بوقت قياسي انتشال الجثث ونقلها للطب العدلي".