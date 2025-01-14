فاجعة .. عملية شفط الدهون تُنهي حياة أمٍّ لطفلين بالسليمانية والطبيب رهن الاعتقال

شفق نيوز/ أفادت مصادر مطلعة بمدينة السليمانية، يوم الثلاثاء، بوفاة سيدة تبلغ من العمر 41 عامًا خلال عملية شفط دهون أُجريت لها في مستشفى خاص. وأكدت المصادر أن الطبيب الذي أجرى العملية قد تم اعتقاله على خلفية الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا.

وفي تصريح لوكالة شفق نيوز، قال محمد دلشاد، أحد أقارب الضحية، إن السيدة خضعت لعملية شفط دهون ليلة أمس في أحد المستشفيات الخاصة بالسليمانية، لكنها فقدت حياتها بعد تدهور مفاجئ في حالتها الصحية.

وأوضح أن المريضة بقيت في غرفة العمليات لأكثر من ست ساعات، وبعد إخراجها من غرفة العمليات، بدا أن حالتها الصحية مستقرة لمدة نصف ساعة تقريبًا، لكن سرعان ما ساءت حالتها بشكل مفاجئ، رغم محاولات الطاقم الطبي لانعاشها وتقديم الإسعافات الضرورية، إلا أنها فارقت الحياة.

كما وأشار دلشاد إلى أن السيدة كانت متزوجة وأمًا لطفلين، وقد تم نقل جثتها إلى دائرة الطب العدلي بالسليمانية.

وأضاف أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادثة، حيث تم اعتقال الطبيب الذي أجرى العملية لحين استكمال التحقيقات.

وتعد عمليات شفط الدهون واحدة من أسرع الحلول التي يلجأ إليها البعض لتحسين المظهر الجمالي، وتُجرى هذه العمليات لإزالة الدهون من مناطق معينة في الجسم يصعب التخلص منها بالطرق التقليدية كالحميات الغذائية والرياضة. ورغم شيوعها، إلا أن لها مخاطر كبيرة إذا لم تُنفذ ضمن معايير طبية صارمة وعلى يد متخصصين مؤهلين.

يُذكر أن عمليات شفط الدهون تتطلب دقة كبيرة في التنفيذ لأنها قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل النزيف، وانسداد الشرايين، واضطرابات خطيرة في توازن السوائل بالجسم.

وتثير هذه الحادثة تساؤلات حول مدى الالتزام بالمعايير الطبية في إجراء العمليات الجراحية التجميلية، كما تسلط الضوء على ضرورة تشديد الرقابة الصحية وضمان سلامة المرضى في المراكز الطبية.