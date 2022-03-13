"فاتح 110" بمدى 300كم.. تفاصيل جديدة عن القصف الإيراني لأربيل

شفق نيوز/ أعلنت إيران، يوم الأحد، عن تفاصيل جديدة عن الهجوم الصاروخي الذي نفذه الحرس الثوري، على أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية، أن "الحرس الثوري قصف أربيل باستهداف صاروخ من طراز (فاتح – 110) الذي يبلغ مداه 300 كم".

وأضافت أن "الصاروخ تم إطلاقه من أحد المواقع الصاروخية التابعة للحرس الثوري في شمال غرب إيران".

يشار إلى أن الصاروخ من طراز "فاتح – 110" والمدى 300كم، و"فاتح-313" بالمدى 500كم، يعدان من أدق الصواريخ الباليستية النقطوية لإيران.

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل. وأدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، بشدة الهجوم الذي وصفه بـ"الجبان"، عاداً إياه "جريمة ضد الإنسانية."

كما اعتبر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استهداف أربيل بهذه الصورة وتكراره "سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق"، ولن تكون له نتائج غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومستقبل كل العراق.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل، موقعاً مدنياً وليست قاعدة إسرائيلية، وذلك رداً على بيان للحرس أدعى ذلك.