غيوم وحرارة مرتفعة في كوردستان خلال ساعات

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الجمعة ارتفاع درجات الحرارة في مدن اقليم كوردستان خلال الساعات المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "من المتوقع ان تشهد درجات الحرارة ارتفاعا من 1-2 درجات خلال 48 ساعة المقبلة مع وجود اجواء غائمة جزئيا وتساقط خفيف للامطار في المناطق الجبلية".

واضاف البيان ان "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة ستكون 30 في اربيل و27 في السليمانية و28 في حلبجة و29 في دهوك، وزاخو و26 في سوران و36 في كرميان".