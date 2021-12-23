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غير لوحات التسجيل واحصل على اجازة سوق دولية في مدينتك بكوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-23T13:54:29+0000
غير لوحات التسجيل واحصل على اجازة سوق دولية في مدينتك بكوردستان

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لمرور محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، انه من اجل تغيير لوحة ارقام المركبات او الحصول على اجازة سوق دولية لا داعي لزيارة مديرية المرور العامة للاقليم.

وجاء في منشور للمتحدث باسم المديرية فاضل حاجي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تابعته وكالة شفق نيوز، انه وفقا للبيان 37 لسنة 2021 الصادر عن مديرية المرور العامة في الاقليم، فانه اعتبارا من 3 كانون الثاني 2022 بامكان المواطنين التوجه الى مديريات المرور في مدنهم من اجل الحصول على اجازة سوق دولية.

واضاف ان الاشخاص الذين يرومون السفر للخارج وتغيير لوحات تسجيل رفيعة لمركباتهم، لا يتوجب عليهم التوجه الى المرور العامة، مؤكدا ان مديريات المدن بامكانها تغيير اللوحات كتسهيل للاجراءات خدمة للمواطنين.

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