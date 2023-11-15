غيث السماء يعكر انسيابية الطرق في عاصمة إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز / شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، زخماً مرورياً في طرق عدة بينها خارجية، نتيجة تساقط أمطار غزيرة منذ الليلة الماضية، أدت إلى تجمعها ببعض الشوارع العامة.

ووجهت مديرية مرور أربيل، السائقين، بعدم استخدام طريق مصيف صلاح الدين، وسلك طرق أخرى لتفادي حوادث السير، وتعطل العجلات.

هذا واستنفرت مديريات الدفاع المدني والبلدية التابعة لمدينة أربيل، لسحب المياه وحل مشكلة تجمعه في الشوارع العامة.

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال يومي الأربعاء والخميس، تؤدي إلى تساقط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، نتيجة منخفض جوي قادم من البحر الأحمر.