"غياب المحافظ" يدفع موظفي ديوان حلبجة للإضراب عن الدوام

شفق نيوز/ أعلن موظفو ديوان محافظة حلبجة، يوم الاثنين، الإضراب عن دوامهم الرسمي احتجاجاً على غياب المحافظ، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في المحافظة.

وأصدر موظفو ديوان محافظة حلبجة بياناً رسمياً، ورد لوكالة شفق نيوز، موجهاً إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، أعلنوا فيه الإضراب عن العمل نتيجة غياب المحافظ وتأثير ذلك على سير الأعمال الإدارية والمالية في المحافظة.

وذكر البيان، أنه "بعد تأخر صرف رواتب شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وانتظار استلام راتب شهر كانون الثاني/ يناير، واجهنا عقبات إضافية بسبب غياب المحافظ، مما أدى إلى تعطل العديد من الإجراءات الإدارية والخدمية".

وأكد الموظفون، بحسب البيان، أن "الإضراب سيستمر حتى يتم إيجاد حل لهذه الأزمة"، مشيرين إلى أن "هذه الخطوة جاءت بسبب غياب أي اهتمام جاد بالمحافظة ومشكلاتها".

وتعاني محافظة حلبجة، من تحديات إدارية بسبب غياب محافظ رسمي منذ فترة، وهو ما انعكس على تأخير القرارات الإدارية والخدمية، كما تعد هذه الأزمة جزءاً من مشكلات أوسع تتعلق بالإدارة المحلية في بعض المحافظات، حيث يؤدي الفراغ الإداري إلى اضطرابات في عمل المؤسسات الحكومية وتأخير صرف الرواتب وإنجاز المعاملات الرسمية.