غوتيريش يصل إلى إقليم كوردستان.. صور

شفق نيوز/ وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادماً من بغداد بعد جولة أجراها هناك التقى خلالها الرئاسات الثلاث ووزير الخارجية.

وكان غوتيريش قد زار في وقت سابق من صباح اليوم محافظة نينوى للإطلاع على أوضاع الأسر النازحة في مخيمات الإيواء.

واستقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الأمين العام للأمم المتحدة في مطار أربيل الدولي، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وأضاف مراسلنا، أن غوتيريش سيجتمع مع كبار المسؤولين في الإقليم، وسيناقش معهم الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.