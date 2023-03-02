غوتيريتش: الأمم المتحدة تقف مع اقليم كوردستان لمستقبل مشرق ونشجع على إجراء الانتخابات

شفق نيوز/ أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريتش، يوم الخميس، أن المنظمة الأممية تقف مع إقليم كوردستان للوصول إلى مستقبل مشرق، فيما دعا المجتمع الدولي إلى دعم العراق والإقليم.

وقال غوتيريتش خلال مؤتمر صحفي عقده في عاصمة الإقليم أربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الامم المتحدة ستقف مع اقليم كوردستان من اجل مستقبل مشرق، ونحن نشجع الجهات السياسية في الاقليم على اجراء الانتخابات التشريعية هذا العام".

وأكد غوتيريتش "الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغاز في العراق يجب الاتفاق عليها".

كما حث الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي ان يدعم العراق واقليم كوردستان.

وتابع "تحدثنا مع المسؤولين حول الاتفاق بين اربيل وبغداد، كما يجب تنفيذ اتفاقية سنجار".