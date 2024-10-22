غوتيريش يشيد بـ"هدوء وسلميّة" انتخابات برلمان كوردستان ويدعو لتشكيل حكومة شاملة

شفق نيوز/ أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، بإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان بأجواء سادها "الهدوء والسلميّة"، داعياً إلى تشكيل حكومة شاملة في أقرب وقت ممكن.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "يُهنئ الأمين العام إقليم كوردستان وشعبه على إجراء الانتخابات البرلمانية في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي جرت في أجواء هادئة وسلمية. كما يُشيد بجهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بدعم من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في التحضير لهذه الانتخابات وإجرائها".

وأضاف "وإذ ينتظر إقليم كوردستان النتائج النهائية، يشجع الأمين العام جميع القادة السياسيين وشرائح المجتمع على الاستمرار في الحفاظ على أجواء سلمية، ويحث الجهات السياسية الفاعلة على حلّ أي نزاعات انتخابية من خلال القنوات القانونية القائمة واستكمال العملية الانتخابية بتشكيل حكومة شاملة في أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة "يجدد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم جهود العراق لتعزيز المكاسب الديمقراطية وبناء مستقبل مزدهر للشعب العراقي".