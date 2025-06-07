غواصون يبحثون عن جثة أرڤان في الزاب (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر من دائرة الدفاع المدني في محافظة دهوك، يوم السبت، بأن عمليات البحث عن جثة الطفل أرڤان سيهاد، الذي غرق في نهر زاب الاعلى بمنطقة ديرلوك مستمرة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الفرق الغواصة من محافظة دهوك وادارة زاخو المستقلة، بالإضافة الى سكان المنطقة يعملون حاليا على البحث عن جثته التي فقدت يوم امس".

واشار المصدر، إلى أن "إدارة سد (ره‌شه‌ڤا) قامت بإغلاق بوابات السد لتخفيض مستوى النهر وتسهيل عمليات البحث عن الجثة".

يشار إلى أن الطفل ارڤان سيهاد البالغ من العمر 7 سنوات كان في رحلة مع عائلته وسقط في النهر مما ادى إلى غرقه.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر محلي، بأن الطفل "آرڤان سيهاد" البالغ من العمر 7 سنوات، فقد يوم أمس، في نهر الزاب الكبير، أول أيام عيد الأضحى، في محافظة دهوك.

وأوضح المصدر، للوكالة، أن الطفل كان برفقة عائلته التي جاءت في زيارة إلى ناحية ديرلوك ضمن قضاء العمادية، قبل أن يسقط في مياه نهر الزاب الكبير، ولم يتم العثور على جثته حتى الآن.